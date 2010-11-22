У Тернопільській області поголів’я ВРХ зменшилося на 3%

У Тернопільській області поголів'я ВРХ у січні-жовтні, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, зменшилося на 3% - до 199,4 тис. голів. Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в області, у власності сільськогосподарських підприємств на 1 листопада 2010 року було 27 тис. голів ВРХ (на 1,6% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року), у населення - 172,4 тис. голів (- 3,7%).

Поголів'я корів у січні-жовтні 2010 року зменшилося в області на 2,3% - до 116,5 тис. голів. Зокрема, у населення поголів'я корів зменшилося на 2,9% - до 107,6 тис. голів, у той же час, у сільськогосподарських підприємств їх кількість виросла на 4,5% - до 8,9 тис. голів.

Поголів'я свиней у січні-жовтні 2010 року порівняно з січнем-жовтнем 2009 року збільшилися на 7,5% - до 386,2 тис. голів. Зокрема, у населення їх кількість виросла на 3,2% - до 279 тис., у сільськогосподарських підприємств - на 20,6% - до 107,2 тис.