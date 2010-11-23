ПНВХ проводить реструктуризацію

«Перший національний виноробницький холдинг», один з найбільших виробників алкогольної продукції України, проводить внутрішню реструктуризацію з метою приведення власної структури до міжнародних юридичних і фінансових стандартів. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Повідомляється, що холдинг бачить позитивний момент даних змін в можливості залучення на вигідніших умовах фінансових ресурсів в інтенсифікацію власних виробничих процесів в Україні, орієнтуючись на досвід успішних компаній.

«Створене об`єднання має за мету оптимізацію процесів просування продуктів українського виноробства на міжнародних ринках. Підтвердженням чого є позитивне рішення АМК з цього питання. Подробиці ми зможемо повідомити тільки після завершення процесів з реструктуризації компанії», - йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України дозаолив компанії «Inkerman International AB» (Швеція) придбати долі в статутних капіталах компанії «Інкерманський завод марочних вин» (АР Крим), що входить до складу «Першого національного виноробницького холдингу» («ПНВХ», м. Дніпропетровськ).