"Агротрейд" на 38% збільшив площі посівів озимих

Українська агропромислова група "Агротрейд" завершила посів озимих під урожай 2011 рік. Площа озимого клину урожаю 2011 року в сільськогосподарських підприємствах групи склала 7 тис. 459 га, що на 38% (2034 га) більше в порівнянні з 2009 роком.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

У Харківській області підприємства групи "Агротрейд" посіяли 665 га озимих культур, в Сумській – 4075 га, в Чернігівській – 2719 га. З них озимою пшеницею засіяно 6745 га, озимим житом – 714 га.

Наголошується, що посів озимих культур проведено в оптимальні агротехнічні терміни з внесенням мінеральних добрив, протравленим насінням високих репродукцій, районуючими сортами, адаптованими до місцевих агрокліматичних умов вирощування.

Довідка УНІАН. Агропромислова група "Агротрейд" працює на українському зерновому ринку з 1998 року. До складу групи входять 12 елеваторів і хлібоприймальних підприємств із загальною потужністю зберігання 550 тис. тонн в п`яти регіонах України: Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській і Луганській областях. Група управляє 40 тис. га сільськогосподарських угідь в Чернігівській, Сумській і Харківській областях.