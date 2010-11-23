Мережа «Брусниця» до кінця року збільшить кількість магазинів до 78

Мережа продовольчих магазинів «Брусниця», яка управляється ТОВ «Український ритейл», що входять до групи СКМ (м. Донецьк), до кінця поточного року планує відкрити 4 магазини, розширивши мережу до 78 магазинів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Український ритейл».

Згідно з повідомленням, два магазини планується відкрити в Харкові, по одиному – в Запоріжжі і Харківській області.

У компанії відзначили, що в 2011 році мережа планує продовжувати розвиватися на сході України.

За даними прес-служби, в листопаді мережа «Брусниця" відкрила 6 магазинів, з яких два в Харкові, по одному - в смт Червоний Донець, Краматорську, Слов`янську і Деркачах.

Довідка УНІАН. Торгова мережа «Брусниця» була заснована компанією «Український ритейл» в 2006 році. Статутний фонд компанії на 100% контролюється Групою СКМ. 100% акцій ЗАТ «СКМ» належать Ринату АХМЕТОВУ.