Поголів'я ВРХ в Криму скоротилося на 0,2%

Станом на 1 листопада 2010 р. в Криму в господарствах всіх категорій поголів`я великої рогатої худоби склало 183,5 тис. голів, що на 0,2% менше, в порівнянні з 1 листопада 2009 р.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, зокрема поголів`я корів скоротилося на 5% - до 85,1 тис. голів. Чисельність свиней в АРК зменшилося на 3,2% - до 186,9 тис. голів, овець і кіз - на 0,5% - до 373,1 тис. голів. При цьому поголів`я птиці всіх видів зросло на 6,7% і склало 12303 тис. голів.

У сільськогосподарських підприємствах поголів`я великої рогатої худоби, в порівнянні з 1 листопада 2009 р., скоротилося на 18%, зокрема корів - на 8%. Чисельність свиней зменшилася на 0,7%, овець і кіз - на 15%, поголів`я птиці зросло на 12%.

Поголів`я великої рогатої худоби, що утримується в господарствах населення, збільшилося на 4,3%, овець і кіз - на 1,5%, птиці - на 1%. При цьому скоротилося поголів`я корів на 4,7%, свиней - на 5,5%.

Населенням на початок листопада 2010 р. утримувалося 83% загальної кількості великої рогатої худоби (на 1 листопада 2009 р. - 79%), зокрема корів - 90% (на рівні минулого року), свиней - 50% (51%), овець і кіз - 90% (88%), птиці - 43% (46%).

Як повідомляв УНІАН, станом 1 жовтня 2010 р. в Криму в господарствах всіх категорій поголів`я великої рогатої худоби склало 187,1 тис. голів, що на 1,4% менше в порівнянні з 1 жовтня 2009 р.