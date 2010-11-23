Французька AgroGeneration придбає українську аграрну групу «Вінал»
12:13, 23 листопада 2010Агро
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Французька аграрна компанія AgroGeneration придбає українську аграрну групу «Вінал».
Про це УНІАН повідомили в компанії Salans, яка виступає юридичним радником операції.
Повідомляється, що Salans надав повну юридичну підтримку відносно проведення юридичного аудиту, структуризації проекту, підготовки акціонерної угоди, договорів купівлі-продажу акцій і договору ескроу.
Подробиці операції не розкриваються.
Довідка УНІАН. Французька аграрна компанія AgroGeneration була заснована в 2007 році і спеціалізується на виробництві зерна і олійних в Україні. До 2012 року планує розширити свій земельний банк до 100 тис. га.
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