Французька AgroGeneration придбає українську аграрну групу «Вінал»

Французька аграрна компанія AgroGeneration придбає українську аграрну групу «Вінал».

Про це УНІАН повідомили в компанії Salans, яка виступає юридичним радником операції.

Повідомляється, що Salans надав повну юридичну підтримку відносно проведення юридичного аудиту, структуризації проекту, підготовки акціонерної угоди, договорів купівлі-продажу акцій і договору ескроу.

Подробиці операції не розкриваються.

Довідка УНІАН. Французька аграрна компанія AgroGeneration була заснована в 2007 році і спеціалізується на виробництві зерна і олійних в Україні. До 2012 року планує розширити свій земельний банк до 100 тис. га.