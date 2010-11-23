Кабмін звільнив Іванцока з посади заступника голови правління ДАК «Хліб України»

Кабінет міністрів України звільнив Михайла ІВАНЦОКА з посади заступника голови правління Державної акціонерної компанії “Хліб України” за власним бажанням.

Відповідне розпорядження від 22 листопада 2010 р. №2127-р опубліковане на сайті уряду.

Нагадаємо, М.ІВАНЦОК був призначений на посаду в березні 2009 р.

Довідка УНІАН. Державна акціонерна компанія «Хліб України» створена відповідно до постанови Кабінету міністрів України №1000 від 22 серпня 1996 року.

На початок 2010 року ДАК включала 125 дочірніх підприємств, з яких 72 підприємства із зберігання зерна (паспортна потужність зберігання – близько 6,2 млн. тонн на рік, фактична на сьогодні – 3 млн. тонн). Крім того, до складу ДАК входять Одеський і Миколаївський портові елеватори.