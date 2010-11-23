На Закарпатті зменшено збір продукції рослинництва на 30%

Цього року агропідприємства Закарпатської області зменшили збір продукції рослинництва на 30%, у порівнянні з показником минулого року.

Про це УНІАН повідомила начальник Головного управління статистики в Закарпатській області Галина ГРИНИК.

За її інформацією, за січень-жовтень поточного року обсяг виробництва продукції рослинництва в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшився на 8,1%.

Всіма категоріями господарств області зернові і зернобобові культури (без кукурудзи) були прибрані на площі 38,3 тис. га, що складає засіяних 91,1% площ.

Це, за даними статистики, на 13,5% менше площ, прибраних на 1 листопада 2009 року. «Як результат, зафіксовано зменшення як врожайності зернових, так і прибраної площі, валовий збір зерна теж зменшився проти відповідної дати минулого року на 35,2% і склав 82,5 тис. тонн», - уточнила Г.ГРИНИК.