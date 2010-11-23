У сфері ветмедицини скорочено перелік видів діяльності, які підлягають ліцензуванню

У сфері ветеринарної медицини скорочено перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державного комітету ветеринарної медицини України.

Повідомляється, що вступив в силу Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності” (№ 2608 – VI від 19.10.2010 р.).

Метою закону є максимальне сприяння держави в заснуванні і здійсненні підприємницької діяльності, нормативне врегулювання і вдосконалення процедури ліцензування, встановлення єдиного порядку ліцензування видів господарської діяльності на території України і визначення його особливостей для окремих видів господарської діяльності, які обумовлені специфікою їх здійснення, встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Наголошується, що у сфері ветеринарної медицини зміни торкнулися сфери проведення дезінфекційних, дезінсекціях, дератизаційних робіт, що дозволить поліпшити економічну ситуацію у сфері господарської діяльності з вказаних видів робіт, щодо яких існували обмеження у вигляді ліцензування.

У прес-службі відзначили, що зміни прийняті згідно зі змінами до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” і деякі галузеві закони щодо виключення з переліку ліцензійних видів діяльності тих видів господарської діяльності, які не складають підвищеної небезпеки для життя, здоров`я, конституційних прав і свобод громадян або навколишнього середовища, безпеки держави, а також сприятимуть розвитку бізнесу за рахунок зменшення функцій адміністрування.