Агрокомітет ВР рекомендує парламенту внести зміни до Земельного кодексу

Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики і земельних відносин рекомендує парламенту прийняти за основу і в цілому законопроект про внесення змін до статті 134 Земельні кодекси України щодо надання в оренду земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Про це йдеться в повідомленні інформаційного управління ВР, переданого агентству УНІАН.

Наголошується, що проектом закону (реєстр. №6609) пропонується включити в частину другу статті 134 Земельного кодексу України положення щодо надання в оренду земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва державної і комунальної власності без проведення земельних торгів.

Аргументуючи необхідність ухвалення законопроекту, члени Комітету, зокрема, зазначили, що сьогодні значна кількість земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності або не використовується взагалі у зв`язку з відсутністю механізму проведення земельних торгів, або використовуються без правоустановчих документів, внаслідок чого державний і місцеві бюджети не одержують коштів від їх продажу чи оренди. Окрім цього, на думку членів Комітету, в депресивних регіонах України проведення земельних торгів для продажу права оренди на землі сільськогосподарського призначення не має сенсу, оскільки в більшості випадків відсутній навіть один претендент на купівлю такого права.

Комітет вважає, що запропоновані законопроектом зміни є відповідними у зв`язку з тим, що існуюча процедура придбання права оренди на земельні ділянки державної і комунальної власності є невиправдано ускладненою і недосконалою, і сприяє корупції і хабарництву.