У Криму обсяг реалізації худоби і птиці на забій виріс на 2,6%

У Криму господарства всіх категорій за січень-жовтень 2010 р. реалізували на забій 166,4 тис. тонн худоби і птиці (у живій вазі), що на 2,6% більше, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 р.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Зокрема, в сільськогосподарських підприємствах обсяги реалізації худоби і птиці на забій збільшилися на 2,7% - до 90,7 тис. тонн. У господарствах населення обсяг виробництва м`яса збільшився на 2,4% - до 75,7 тис. тонн.

У структурі реалізації худоби і птиці на забій сільгосппідприємствами частка птиці всіх видів склала 83% (у січні-жовтні 2009 р. - 81,1%), зокрема бройлерів - 98,3% (99,0%); великої рогатої худоби - 6,7% (11,1%), свиней - 9,8% (7,4%).

У січні-жовтні 2010 р. в аграрних підприємствах Криму обсяг вирощування худоби і птиці збільшився проти торішнього на 4,5%, зокрема свиней - на 21%, птиці - на 6%, при цьому скоротився обсяг вирощування великої рогатої худоби на 26%. Відношення загального обсягу вирощування худоби і птиці до реалізації на забій склало 103% (минулого року - 101%).

Як повідомляв УНІАН, в Криму обсяг реалізації худоби і птиці на забій за 9 місяців 2010 р. виріс на 2% - до 149,4 тис. тонн.