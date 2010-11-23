У Житомирській області немає підстав для підвищення цін на хліб - ОДА

У Житомирській області немає підстав для підвищення цін на хліб.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

У переданих УНІАН підсумкових документах діяльності агропромислового комплексу Житомирської області за 10 місяців ц. р. наголошується, що "завдяки отриманню хлібопекарськими підприємствами області за вказаний період інтервенційного борошна з Аграрного фонду відпускні для гурту ціни на хліб утримуються на стабільному рівні, також немає підстав для їх підвищення".

Для утримання в регіоні на стабільному рівні цінової ситуації з хлібом на початку листопада хлібзаводи області одержали з Аграрного фонду 1829 тонн пшеничного і 776 тонн житнього борошна.

Також наголошується, що середні рівні роздрібних цін на борошно і хліб за вересень-жовтень ц. р. в Житомирській області не мінялися і станом на початок листопада складають на борошно вищого ґатунку – 3 грн. 10 коп. за кг, на хліб з борошна вищого ґатунку – 4 грн. 62 коп. за кг, на хліб з борошна першого ґатунку – 3 грн. 66 коп. за кг і на хліб пшенично-житній - 3 грн. 63 коп. за кг.