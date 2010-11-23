МінАП ініцією встановлення мінімальних цін на цукровий буряк та цукор

Міністерство агарової політики України пропонує встановити граничний розмір квоти постачання цукру на внутрішній ринок і затвердити мінімальні ціни на цукровий буряк і цукор з 1 вересня 2011 р. до 1 вересня 2012 р.

Про це йдеться у проекті постанови Кабінету міністрів "Про державне регулювання виробництва цукру і цукрового буряка в період з 1 вересня 2011 р. до 1 вересня 2012 р"., опублікованому на сайті Мінагрополітики.

Документ пропонує у період з 1 вересня 2011 р. до 1 вересня 2012 р. встановити граничний розмір квоти постачання цукру на внутрішній ринок (квота "А") в об'ємі 1,86 млн. тонн, а також затвердити мінімальні ціни на цукровий буряк базисної цукристості, який поставлятимуть в цей період для виробництва цукру в межах квоти "А", і на цукор квоти "А".

Документ пропону встановити мінімальні ціни на буряк цукровий фабричний у розмірі 339,24 грн./тонна і на цукор білий кристалічний - 4925 грн./тонна.

У записці-поясненні сказано, що основною метою прийняття цієї постанови є стабілізація виробництва цукросировини і цукру, задоволення внутрішньої потреби держави в цукрі, регулювання внутрішнього ринку цукру, а також створення реальних передумов для оптимального функціонування галузі в умовах членства України в СОТ.

Також, на думку авторів документу, визначення мінімальних цін на цукровий буряк і цукор і фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників за рахунок коштів державного бюджету сприятиме подоланню інфляційних процесів, відходу від бартерних розрахунків, встановленню партнерських стосунків на паритетних принципах між усіма учасниками бурякоцукрового комплексу.