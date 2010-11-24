АМК оштрафував компанії «Аттіс-Агро» і «ТОРГ-ТРЕЙД ГРУП»

Адміністративна колегія Полтавського територіального відділення Антимонопольного комітету України оштрафувала ТОВ «Аттіс-Агро» і ТОВ «ТОРГ-ТРЕЙД ГРУП» в цілому на 17 тис. грн. за антиконкурентні узгоджені дії шляхом встановлення умов придбання товару.

Як повідомили УНІАН у відділенні, було встановлено, що підприємства в 2010 році укладали договори про надання посередницьких послуг, які полягали в пошуку реалізаторів зерна для ТОВ «Аттіс-Агро», за що ТОВ «ТОРГ-ТРЕЙД ГРУП» брало плату у вигляді відповідного відсотка від вартості закупівлі зерна. Вказані дії впливали (у бік збільшення) на відпускні для гурту ціни на борошно, яке реалізовується ТОВ «Аттіс-Агро».

Підприємства визнали порушення і зобов`язалися сплатити штраф до Державного бюджету.