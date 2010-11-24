На Чернігівщині поголів'я ВРХ зменшилося на 4%

У Чернігівській області на 1 листопада 2010 року загальне поголів`я великої рогатої худоби налічувало 269,6 тис. голів, що на 4,1% менше, ніж на 1 листопада 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

На підприємствах і в приватних господарствах регіону на 1 листопада утримувалося 142,6 тис. корів (на 6,2% менше, ніж роком раніше), 263,8 тис. свиней (на 5% більше), 44,7 тис. овець і кіз (на 1,5% менше), 4045,9 тис. голів птиці всіх видів (на 12,9% менше).

У домогосподарствах утримувалося 43,7% загальної чисельності ВРХ (у т.ч. корів – 59,8%), 55% – свиней, 91,5% – овець і кіз, 90,7% – птиці всіх видів.