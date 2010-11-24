Вінницькі аграрії забезпечені міндобривами на 59%, пальним - на 90%

У Вінницькій області забезпеченість сільгоспвиробників мінеральними добривами складає 59%, пальним - близько 90%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в управлінні у справах преси і інформації Вінницької облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, питання придбання мінеральних добрив є проблемним, сільськогосподарськими підприємствами куплено лише 32,4 тис. тонн мінеральних добрив (59% від потреби). Також немає гарантій, що всі сільгосппідприємства будуть на 100% забезпечені необхідними добривами, проте відповідні органи проводять роботу для позитивного вирішення.