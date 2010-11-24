«Наш Край» до кінця року збільшить кількість магазинів до 71

Мережа «Наш Край» (Луцьк) до кінця поточного року планує відкрити 6 франчайзингових магазинів, збільшивши їх загальну кількість до 71.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мережі.

Згідно з повідомленням, нові магазини планується відкрити в Києві, Львові і Чернівцях.

У прес-службі також відзначили, що за вересень-листопад ц.р. мережа відкрила 7 магазинів - три власних (два в Луцьку і один в Києві) і чотири франчайзингових (по одному в Львові і Луцьку і два в Києві). Працюють нові магазини у форматах «експрес» і «магазин біля дому». З їх відкриттям реалізація мережі в цілому зросла на 15%.

Середня торгова площа магазинів у форматі «експрес» складає до 100 кв. м, «магазинів біля дому» – 200-300 кв.м.

Довідка УНІАН. Торгова мережа «Наш Край» - національний оператор на ринку ритейлу, представлений трьома форматами: супермаркет, магазин біля дому і експрес. Стратегічне управління проектом здійснює інвестиційна компанія «VolWest Group», а операційне – компанія «Наш КРАЙ-ЛЦ». На сьогодні в рамках стратегії розвитку мережі працює напрям франчайзингу. Перший супермаркет «Наш Край» почав свою роботу в 2001 році.

Станом на 24 листопада ц.р. мережа «Наш Край» складається з 65 магазинів (24 власних і 41 франчайзингових).