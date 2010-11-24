«Шабо» планує реалізувати 0,5 млн. пляшок ігристого вина

ТОВ «Промислово-торгова компанія Шабо», один з найбільших виробників алкогольної продукції (Одеська обл.), планує в 2011 році виробити і реалізувати 0,5 млн. пляшок ігристого вина.

Про це УНІАН повідомив директор з маркетингу компанії «Шабо» Олександр ГЛУШКОВ.

За його словами, цієї осені «Шабо» вперше вивів на ринок колекцію ігристих вин, вироблених класичним способом «Shabo Classic».

«Ігристі вина «Shabo Classic» тільки з`являються в роздрібному продажі. Тому говорити про скільки-небудь значні цифри продажів в 2010 р. не має сенсу. Цього року ми зможемо покрити лише потребу одного-двох регіонів України. Наші плани на 2011 р. достатньо амбітні. Ми плануємо виробити не менше 500 тис. пляшок ігристого вина «Shabo Classic», левова частка яких, звичайно ж, буде реалізована на території України», - сказав О.ГЛУШКОВ.

Він повідомив, що в найближчій перспективі компанія планує зайняти серйозну позицію на ринку ігристих вин. За даними компанії, ігристі вина, вироблені класичним методом, займають лише 15% ринку ігристих вин України. При цьому через об`єктивні причини, обумовлені технологією виробництва, ігристі вина, створені класичним методом шампанізації, коштують істотно дорожче за вина, створені акратофорним методом. «З цієї причини деякі аналітики і оглядачі всі класичні ігристі вина відносяться в сегмент Premium, що є в корені невірним. На даний момент практично всі класичні ігристі вина сконцентровані в одному ціновому сегменті - Mainstream. Тоді як сегмент Premium відсутній. Ігристі вина «Shabo Classic» - це фактично перша спроба запропонувати українському споживачеві преміальні класичні ігристі вина вітчизняного виробництва. Це те, чого не вистачало українському ринку ігристого вина», - заявив О.ГЛУШКОВ, додавши, що «до теперішнього часу преміальний сегмент ігристих вин складався виключно з шампанських і ігристих вин виробництва Франції і Італії».

Довідка УНІАН. ТОВ «Промислово-торгова компанія ШАБО» – вертикально інтегрований виноробницький холдинг з повним циклом виробництва. Компанія виробляє вина і коньяки під ТМ «Шабо».

Власна сировинна база складає більше 1 тис. га виноградників.

У структурі компанії – цехи первинного і вторинного виноробства, підвали і сховища з дубовими бочками загальною площею близько 10 тис. кв.м.