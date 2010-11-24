Кернел вирішив не виплачувати дивіденди за 2010 фінансовий рік

Компанія «Кернел», один з найбільших операторів ринку соняшникової олії, вирішила не виплачувати дивіденди за 2010 фінансовий рік. Про це УНІАН повідомили в інвестиційній групі «Сократ», посилаючись на повідомлення компанії.

Повідомляється, що компанія «Кернел» 15 листопада ц.р. провела щорічні збори акціонерів, на яких рада директорів ухвалила рішення не виплачувати дивіденди за 2010 фінансовий рік і перенести неконсолідовані збитки материнської компанії на наступний рік.

На думку експертів компанії «Сократ», ця новина є нейтральною для компанії. Неконсолідований збиток материнської компанії (Kernel Holding S.A.) в 2010 фінансовому році склав 8,67 млн. дол., в порівнянні з 14,18 млн. дол. в попередньому році, в якому також не виплачувалися дивіденди.

Довідка УНІАН. Компанія Kernel Holding S.A. (Люксембург) суміщає всі активи вертикально інтегрованого холдингу, до складу якого входять ряд українських сільгосппідприємств. Холдинг займається виробництвом соняшникової олії, дистрибуцією бутильованої олії в Україні, експортом олії і зернових культур, наданням послуг зі зберігання зернових і олійних культур на елеваторах, агровиробництвом.