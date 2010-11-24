Мінекономіки пропонує перерозподілити квоти на ввезення цукру-сирцю з тростини

Міністерство економіки України пропонує перерозподілити квоти на ввезення до України цукру-сирцю з тростини.

Відповідний проект постанови КМУ "Про внесення змін до Порядку розподілу тарифної квоти на ввезення до України цукру-сирцю з тростини" опублікований на сайті міністерства.

У документі Кабміну пропонується внести зміни в порядок розподілу тарифної квоти на ввезення до України цукру-сирцю з тростини, затверджений постановою Кабміну від 12 листопада 2008 р. №1002, зокрема розподілити квоти: 260 тонн загального обсягу тарифної квоти до 1 січня 2019 р. виділити для Парагваю, з 1 січня 2011 р. розподіляти залишок тарифної квоти на імпорт цукру-сирцю з тростини за принципом "перший прийшов - першим обслуговуєшся". Пропонується розглядати заявки на отримання ліцензій на ввезення цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти у порядку їх надходження.

При цьому ліцензії на загальний обсяг 210 тис. тонн видаються суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності, які разом із заявкою надали договір (контракт) про закладку цукру білого в державний матеріальний резерв, укладений з Держкомрезервом відповідно до чинного законодавства.

Ліцензії на загальний обсяг 40 тис. тонн видаються суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності, які разом із заявкою надали договір (контракт) про закупівлю цукру білого до державного інтервенційного фонду, укладений з Аграрним фондом відповідно до чинного законодавства.