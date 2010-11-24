Обмеження умов співпраці з СПД може призвести до подорожчання або дефіциту українських овочів на ринку – експерт

Обмеження умов співпраці з суб`єктами підприємницької діяльності (СПД) може призвести до подорожчання або дефіциту українських овочів на ринку. Таку думку висловила кореспонденту УНІАН керівник аналітичного департаменту консалтингового агентства «ААА» Марія КОЛЕСНИК, коментуючи деякі статті Податкового кодексу.

Експерт підкреслила, що практично ніхто ще не бачив остаточного варіанту прийнятого кодексу, тому важко коментувати, проте деякі з прийнятих позицій вже озвучувалися.

На думку М.КОЛЕСНИК, важливим аспектом, який начебто безпосередньо не стосується сільського господарства, але матиме на нього безпосередній вплив, є робота із СПД. За словами експерта, в Україні понад 80% всієї овочевої продукції виробляється дрібними фермерами або приватниками. Фактично, за новим кодексом вони всі зобов`язані будуть надавати оптовикам повний пакет документів на свою продукцію, тому що оптовик без документів може реалізувати не більше ніж 20% продукції. На думку фахівця, це викличе для фермерів певні проблеми. «Плюс до цього, як правило, всі, хто займається вирощуванням, не займаються ні логістикою, ні реалізацією цієї продукції - вони її виростили і з поля продали дрібним оптовикам. І всі оптовики були СПД. Після ухвалення Податкового кодексу, бізнесу невигідно працювати із СПД. Будь-яка бізнес-структура, яка на загальному оподаткуванні, не може на витрати віднести товар або послугу, куплену в СПД. Вона може купити тільки з прибутку. Фактично, робота із СПД збільшує вдвічі оподаткування. Відповідно це сегмент, який мав свій або орендований транспорт і який займався доставкою безпосередньо овочів з поля до баз, супермаркетів або до крупного оптовика, він нівелюється. І як працюватиме цей ринок? Ми можемо побачити, що або у нас не буде представлено овочів українського виробництва або вони шалено зростуть в ціні», - вважає М.КОЛЕСНИК.

За словами експерта, якщо не буде прийнято поправки, то в сезоні, наступному за набуттям норми чинності, українці вже можуть відчути дефіцит овочів або їх подорожчання.

«Це торкнеться практично всього ринку овочів. У нас є крупні компанії, які, наприклад, вирощують картоплю, але вже сьогодні у них є прямі контракти з переробниками, чи то виробники чіпсів чи крохмалю, у роздріб вони не працюють. Роздріб, в основному, представлений СПД», - пояснила експерт.

Крім того, на думку М.КОЛЕСНИК, ухвалення Податкового кодексу негативно позначиться на виробництві молока. «Щодо молока виробники взагалі позбавляються підтримки, навіть на голову, там взагалі ні на що немає підтримки. Весь ПДВ забирається в державу, а вже Кабмін вирішує, що робити з ним і яким чином. Це дуже великий мінус», - зазначила експерт.

Ще одним фактором ризику М.КОЛЕСНИК назвала озвучену раніше норму ПК, згідно з якою податкова може сама встановлювати індикативні ціни на продукцію. «Якщо це дійсно буде прийнято, то для сільського господарства це дуже великий ризик з тієї причини, що тут соціальні товари, і можуть бути певні перегини. Ціни на продукти харчування завжди намагаються адміністративно регулювати», - уточнила експерт.

При цьому фахівцям важко назвати позитивні моменти, які може одержати сільське господарство від ухвалення ПК. «Позитивів, скажу чесно, я взагалі не бачила. Уряд сам декларує, що кодекс направлений на покращення життя великих гігантів, монополій, великих промислових холдингів і комплексів, а в сільському господарстві не так багато таких гігантів», - підкреслила М.КОЛЕСНИК.