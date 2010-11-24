Дія Податкового кодексу в існуючій редакції може викликати зростання цін на ринку м'яса – експерти

Дія Податкового кодексу в існуючій редакції може викликати зростання цін на ринку м`яса. Таку думку УНІАН висловили експерти асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

Фахівці УКАБ повідомляють, що в листопаді цього року закупівельні ціни на худобу і птицю в живій вазі стабілізувалися, після їх зростання у вересні та зниження в жовтні. Сьогодні на ринку м`яса практично не відбувається істотних цінових коливань і, швидше за все, така ситуація збережеться до кінця року, за винятком передсвяткових днів.

«Основні цінові коливання спостерігалися на ринку свиней», – говорить виконавчий директор УКАБ Єлизавета СВЯТКІВСЬКА. За її словами, у вересні, після перегляду собівартості, підприємства підняли ціни на свиней у живій вазі до 16,8 грн./кг (друга категорія), а вже в жовтні середня ціна становила 14,9 грн./кг. У листопаді ціни на свиней зафіксувалися на рівні 13,8-14 грн./кг, і, швидше за все, збережуться в такому ціновому діапазоні до кінця цього року.

Основна причина зниження цін, незважаючи на збільшення виробничої собівартості, – низький платоспроможний попит при збільшенні пропозиції з боку сільгосппідприємств. Так, станом на 1 листопада, поголів`я свиней у сільськогосподарських підприємствах зросло на 12,4% - до 3,74 млн. голів. У цілому поголів`я свиней збільшилося на 11,6% - до 8,52 млн. голів. Зниження прибутковості вирощування свиней змушує виробників вирізувати поголів`я, що сприяє зростанню пропозиції свинини на ринку, але в середньостроковій перспективі може спровокувати і зростання цін через скорочення пропозиції свиней.

Ситуацію, на думку експертів УКАБ, може погіршити дія Податкового кодексу в існуючій редакції, згідно з яким передбачається субсидування виробників у перерахунку на голову корови за рахунок закумульованих у спецфонді Держбюджету коштів податку на додану вартість (ПДВ). За розрахунками УКАБ, відміна дотацій через м`ясопереробні підприємства може призвести до подорожчання їх продукції на 7% навіть при незмінних цінах на м`ясну сировину.

«За нашими підрахунками, питома вага дотацій у вартості м`яса, реалізованій у живій вазі сільськогосподарськими підприємствами, становила в 2009 р. 4,24%, господарствами населення – 14,93%. Якщо підтримка через м’ясопереробників буде скасована, то існує ризик втрати прибутковості виробниками у таких самих межах. Це означає підвищення цін на м`ясо, що поставляється на переробку, в середньому на 7%», - стверджує експерт УКАБ з ринків тваринницької продукції Тарас ГАГАЛЮК.