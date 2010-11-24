Україна заборонила ввезення свиней і продукції з них з Сербії

Ветеринарна служба України заборонила ввезення свиней, продукції і сировини з них з Сербії.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті ветеринарної медицини України.

Повідомляється, що заборону введено розпорядженням Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 23 листопада 2010 р. Заборона введена відповідно до офіційного повідомлення Міжнародного епізоотичного бюро про реєстрацію к цій країні захворювання свиней на класичну чуму свиней.