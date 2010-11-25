У Тернопільській області запаси зерна зменшилися на 11%

У Тернопільській області запаси зерна на підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку зернових культур та в сільськогосподарських підприємствах станом на 1 листопада цього року, порівняно з показником на 1 листопада минулого року, зменшилися на 10,9% - до 614,1 тис. т. Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, з загального запасу зерна запаси пшениці зменшились на 18,8% до 344 тис. т. Безпосередньо в аграрних підприємствах області (крім малих) було в наявності 399,9 тис. т зерна (на 17,7% менше, порівняно з 1 листопада 2009 року), у т.ч. пшениці – 225,92 тис. т (-17,1%).

У середньому в одному сільськогосподарському підприємстві на 1 листопада було на залишку по 983 т зерна (проти 1,12 тис. т на 1 листопада 2009 року). Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства на 1 листопада мали в наявності 214,2 тис .т зерна, з них на зберігаючих підприємствах було 166,1 тис. т зернових, на переробних підприємствах – 48,1 тис. т.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі та переробні підприємства в січні-жовтні 2010 року, становила 1,09 тис. грн./т.

Загалом, зерно закупляли в товаровиробників за ціною, що на 45,2% вища, ніж у січні–жовтні 2009 року. У порівнянні з січнем-жовтнем 2009 року подорожчали всі види зернових культур, крім вівса.

Станом на 1 листопада на підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку зерна, і в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) запаси насіння соняшнику становили 11,3 тис. т.