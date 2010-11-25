Закупівля новорічних подарунків залишається непрозорою – виробники

Практика закупівлі подарунків, що склалася в останні декілька років, через Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності свідчить про непрозорість процедури, яка залишає можливості для зловживань і нерівноправної конкуренції.

Таку думку висловила президент корпорації «Бісквіт-Шоколад» Алла КОВАЛЕНКО, повідомили УНІАН в прес-службі компанії.

А.КОВАЛЕНКО вважає, що система закупівлі новорічних подарунків для дітей повинна бути або скасована в принципі, або децентралізована. «Придбання подарунків напередодні Нового року – традиція, що дісталася нам з радянських часів. Але з урахуванням сьогоднішніх реалій вона виглядає досить сумнівно. Суть ідеї полягала в тому, щоби кожна дитина, незалежно від достатку батьків, одержала святковий сюрприз. Але сьогодні переважна більшість батьків цілком здатна придбати подарунок на смак дитини самостійно. Адже подарунки дістаються тільки дітям працюючих батьків, які є платниками внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. А до тих дітей, які реально потребують подібних подарунків, вони все одно через систему соцстраху не доходять», - відзначила А.КОВАЛЕНКО.

Якщо ж зберігати практику закупівель, то вона повинна бути повністю децентралізована, оскільки в своєму існуючому вигляді лише створює умови для корупції і нерівноправної конкуренції між виробниками, вважає керівник компанії.

«Щорічна ціна питання – 80-90 млн. грн., це чималі гроші», - підкреслила вона.

А.КОВАЛЕНКО повідомила, що цього року корпорація пішла на експеримент, запропонувавши гранично низьку ціну на новорічні подарунки для тендеру, який оголосив Фонд. Вона підкреслила, що була виставлена ціна, практично відповідна собівартості продукції, - 17,25 грн. за подарунок.

«Наша цінова пропозиція, а ми претендували на лот постачання Харківській і Луганській областям в обсязі 427,7 тис. подарунків, виявилася найменшою і мала перемогти. Проте тендер був скасований з незрозумілих причин. У результаті буде безтендерна закупівля у компанії, яка готова виробити подарунки для всіх областей України. Все це пзмушує нас в черговий раз порушувати питання про необхідність реформування системи закупівель», - відзначила А.КОВАЛЕНКО.

Вона додала, що в тендері взяли участь п`ять компаній, і підкреслила, що якби були придбані подарунки у тих з них, хто запропонував забезпечити необхідний рівень якості за меншу ціну, то Фонд зміг би заощадити 3,3 млн. грн.

Довідка УНІАН. Корпорація «Бісквіт-Шоколад» - один з найбільших в Україні виробників кондитерської продукції. Корпорація заснована в 2004 році у складі АОЗТ «Кондитерська фабрика «Харків`янка», АОЗТ «Харківська бісквітна фабрика», ТОВ «Торговий дім «Престиж». У сферу її управління також входять ВАТ «Первухінський цукровий завод», ТОВ «Красноградський млин», ЗАТ «Агрофірма ім. Г.Сковороди», ТОВ «Агрофірма «Петропавловка».

У 2009 році підприємства корпорації випустили 59,5 тис. тонн кондитерських виробів, що на 4% більше, ніж в 2008 році. У грошовому виразі обсяг виробництва зріс на 20% і склав 683,4 млн. грн. Обсяг реалізації в 2009 році склав 684,6 млн. грн. Експорт зріс на 2% і склав 19,2 тис. тонн продукції.