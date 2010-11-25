Україна може значно збільшити експорт зернових до Єгипту - Азаров

Україна може значно збільшити експорт зернових до Єгипту.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з головою парламенту Єгипту Ахмедом Фатхі СУРУРОМ.

Прем`єр повідомив, що 25 листопада за підсумками шостого засідання загальної Міжурядової українсько-єгипетської комісії з питань економічного і науково-технічного співробітництва були підписані ряд двосторонніх документів.

Надзвичайно перспективним для України і Єгипту, зазначив М.АЗАРОВ, є співпраця в галузі АПК. Він підкреслив, що з початку цього року Україна поставила в Єгипет 1 млн. тонн зернових. «Україна поставила в Єгипет 1 млн. тонн зернових, а постачання можуть бути значно більші», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, прем`єр зазначив, що Україна і Єгипет домовилися створити робочу групу під керівництвом міністра аграрної політики України Миколи ПРИСЯЖНЮКА, яка займатиметься розробкою проекту про співпрацю в галузі АПК і визначатиме шляхи його реалізації.