Ряд виноробних підприємств об`єдналися в асоціацію «Національне бюро винограду і вина» (НБВВ).

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН власник ТОВ «Велес» (ТМ «Колоніст») і голова НБВВ Іван ПЛАЧКОВ, 20 листопада було закінчено оформлення документів про створення асоціації.

За словами І.ПЛАЧКОВА, на сьогодні членами НБВВ є «Перший національний виноробний холдинг» (ТМ «Інкерман»), УАК «Олімп» (ТМ «Бахчисарай»), промислово-торгова компанія «Шабо» (ТМ «Шабо»), «Винне господарство князя Трубецького» і ТОВ «Велес» (ТМ «Колоніст»).

Основне завдання створеної організації - популяризація виноробної продукції та підвищення культури споживання вина, а також «організація внутрішнього контролю виробників винної продукції, які повинні забезпечити якість вироблюваного вина". Основне завдання на подальші етапи – виробництво «чесного» вина, тому що сьогодні для України це основна проблема й це головне завдання», зазначив І.ПЛАЧКОВ.

Також одне із завдань НБВВ – захист інтересів галузі та робота з державними органами: створення сприятливих ринкових умов для виноробної продукції, координація роботи в законодавчому полі й у нормативних документах уряду.

Ще одна мета створення НБВВ – захист вже існуючих географічних найменувань і організація створення нових, у рамках інтеграції України в європейський ринок і роботи з такими організаціями, як СОТ і ЄС.

Також асоціація має намір боротися з шахрайством і недобросовісною конкуренцією, яка, «на жаль, має місце на ринку України», і співпрацювати з колегами з інших країн.

Члени бюро представили концепцію програми розвитку галузі до 2020 року, яка зокрема включає збільшення площі виноградників в Україні з 80 тис. га до більш ніж 200 тис. га, нарощування виробництва вина та його експорту. Також члени асоціації виступають за збільшення збору на розвиток виноградарства з 1% до 1,5% і перерозподіл і реінвестування надходжень від акцизного збору на розвиток виноградарської галузі.