Росія веде переговори про закупівлю в Україні 2 млн. тонн фуражного зерна

Росія веде переговори з Україною про закупівлю 2 млн. тонн зерна четвертого класу.

Як передає РІА «Новости», про це заявив директор департаменту регулювання агропродовольчого ринку і розвитку інфраструктури Мінсільгоспу РФ Ілля ШЕСТАКОВ на засіданні комітету Держдуми з аграрних питань.

Він також повідомив, що стосовно імпорту фуражного зерна Росія веде переговори і з Казахстаном, і з країнами Євросоюзу.

І.ШЕСТАКОВ зазначив, що на сьогодні в РФ існує брак фуражного зерна і одночасно чималий надлишок продовольчої пшениці. "Ми зараз ведемо роботу з Україною, Казахстаном та іншими країнами щодо можливого ввезення фуражного зерна", - сказав І.ШЕСТАКОВ.

"Зараз обговорюємо, що 2 мільйони тонн можуть бути куплені в Україні, близько 500 тисяч тонн - у Казахстані і ще 500 тисяч тонн - в інших країнах", - зазначив він.