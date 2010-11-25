Аграрії Полтавської області завершили збір зернових і зернобобових культур.

Про це журналістам повідомив губернатор Полтавської області Олександр УДОВИЧЕНКО.

За його словами, цього року аграрії зібрали 2,9 млн. тонн зернових і зернобобових культур.

«В області прибирання зернових закінчене. Господарствами всіх категорій зернові і зернобобові культури (включаючи кукурудзу) обмолочені на площі близько 925 тис. га, що підлягають прибиранню», - сказав губернатор.

В ОДА повідомили, що з прибраних площ одержано близько 30 млн. ц зерна. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 31,1 ц зерна (на 5,7 ц менше, ніж в 2009 році, в т.ч. аграрними підприємствами - по 32,7 ц (на 5,7 ц менше), господарствами населення - по 25,4 ц (на 6,4 ц менше).