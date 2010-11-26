У Тернопільській області посівні площі озимих зменшились на 8%

У Тернопільській області посівні площі озимих на зерно та зелений корм склали 259,9 тис. га. Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, це на 22,4 тис. га або 7,9% менше, ніж минулого року. З них 203,5 тис. га займають зернові культури на зерно. Сільськогосподарські підприємства посіяли 205,9 тис. га озимих культур, що на 10% (23,1 тис. га) менше порівняно з минулим роком.

В агроформуваннях скоротилися посівні площі озимих зернових (на 7,1%) та посіви ріпаку (на 17,2%).