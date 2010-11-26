У Житомирській області найбільше подорожчали овочі, подешевшали – послуги зв'язку

У Житомирській області за 10 місяців ц.р. найбільше подорожчали овочі, подешевшали – послуги зв`язку.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Житомирській області.

Згідно з повідомленням, у Житомирській області за 10 місяців поточного року продукти харчування подорожчали на 13,3%. Зокрема, на 15% зросли ціни на овочі і хлібопродукти (зокрема, крупи подорожчали на 68,4%). Крім того, на 18,3% подорожчали молоко, сир і яйця, на 8% - масло і жири, на 6% - цукор, на 6,9% - риба і рибопродукти, на 4,2% - фрукти, на 9% - безалкогольні напої, на 6,6% - м`ясо і м`ясопродукти.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації, за 10 місяців поточного року індекс продукції підприємств харчової і переробної промисловості до відповідного періоду 2009 року склав 102%. Зокрема, в м`ясопереробній галузі цей показник склав, відповідно, 118%, в молокопереробній - 96%, зернопереробній - 67%, хлібопекарській —97%.

Послуги транспорту подорожчали на 7,2% за рахунок зростання цін на бензин на 5,3%. Крім того, на 7,3% подорожчали перевезення автодорожнім пасажирським транспортом.

Одночасно відзначене зниження цін на послуги зв`язку – на 8%, зокрема, на 8,9% подешевшало телефонне устаткування.

У жовтні поточного року (в порівнянні з попереднім місяцем) ціни на споживчі товари в Житомирській області знизилися на 0,7%. Продукти харчування і безалкогольні напої подешевшали на 1,2%.

У жовтні ц.р. підвищення цін відзначене на масло вершкове - на 9,7%, сир - 4,7%, молоко - 7,4%, консервоване молоко - 2,6%, шоколад - 2,3%, алкогольні напої - на 1,1%.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін (індекс інфляції) в Житомирській області в жовтні 2010 р. (в порівнянні з попереднім місяцем) склав 98,7%; з початку року - 106,3% (у січні-жовтні 2009 р. - 114,4%).