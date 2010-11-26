Гендиректором ЗАТ "Чумак" призначений Шевчук замість Стурена

Генеральним директором ЗАТ "Чумак" (м. Каховка Херсонської обл.) призначений Павло ШЕВЧУК замість Карла СТУРЕНА.

Про це УНІАН повідомив один з директорів компанії Владимир БУРЕНКО.

Згідно з повідомленням, П.ШЕВЧУК, який раніше очолював мережу супермаркетів Novus, офіційно призначений генеральним директором з жовтня ц.р. К.Стурен, що очолював компанію з моменту її заснування, перейшов в наглядову раду ЗАТ "Чумак".

Довідка УНІАН. Компанія "Чумак" була заснована в 1996 році шведськими бізнесменами Карлом Cтуреном і Йоханом Боденом. "Чумак" - найбільший національний виробник продуктів харчування, що спеціалізується на переробці і продажі високоякісної продукції, вирощеної в Херсонській області.

Компанія виробляє кетчуп, майонез, соуси, консервовані овочі, томатну пасту і макарони під однойменною торговою маркою.