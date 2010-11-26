У Житомирській області ціни на молодняк ВРХ зросли на 19%

У Житомирській області за десять місяців ц.р. ціни на молодняк великої рогатої худоби виросли до аналогічного показника минулого року на 19% - до 12 500 грн./т.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Уточнюється, що середня ціна по Україні на молодняк ВРХ складає 12 962 грн./тонну.

Також наголошується, що гуртова відпускна ціна на яловичину першої категорії в регіоні в останній декаді цього року залишалася незмінною - 27,50 грн./кг. Середня гуртова відпускна ціна на яловичину першої категорії по Україні - 27,22 грн./кг.

Реалізація свинини другої категорії переробними підприємствами області в останній декаді цього року залишалася незмінною і на даний момент здійснюється за ціною 27,50 грн./тонну, що на 5% менше, ніж в жовтні 2009 року.