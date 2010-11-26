Урожай соняшнику в Україні в 2010/11 МР становитиме 7,4-7,5 млн. тонн

У 2010-2011 маркетинговому році урожай соняшнику в Україні становитиме 7,4-7,5 млн. тонн.

Як передає «АПК-Інформ», про це повідомив аналітик ІА "АПК-Інформ" Вадим ЛИТВИНЕНКО, виступаючи 25 листопада на конференції «Масложирова промисловість-2010».

За його словами, це є одним з найвищих показників виробництва олійних у країні.

Потенціал експорту соняшнику в 2010 р. буде нижчим від торішній, що пов`язане з нарощуванням виробничих потужностей всередині країни. Прогноз виробництва соняшникової олії становить більш як 3 млн. тонн. Експорт соняшникової олії у 2010/11 МР прогнозується на рівні 2,5 млн. тонн.

За словами В.ЛИТВИНЕНКА, в середньостроковій перспективі за оптимістичного варіанту розвитку ситуації ринок може виробляти 9 млн. тонн соняшнику.

Він також відзначив, що в Україні існує потенціал до збільшення потужностей з переробки олійних культур.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в Україні за даними на 1 листопада п.р. урожай соняшнику становив 6,96 млн. тонн, що на 9,7% більше від аналогічного показника минулого року.