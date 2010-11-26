Україна продовжить нарощувати поставки соняшникової олії до Єгипту – прогноз

Україна продовжить нарощувати поставки соняшникової олії до Єгипту. Сезон-2009-2010 ознаменувався зростанням торгової активності в секторі соняшникової олії. За оцінками експертів, обсяги світового експорту олії за цей період становитимуть 4,69 млн. тонн, що майже на 100 тис. тонн перевищить рівень попереднього сезону і буде вище середнього показника за останні роки.

Такі дані навела у своїй доповіді керівник відділу ВЕД ІА "АПК-Інформ" Ірина ОЗІП на конференції «Олійножирова промисловість-2010», що відбувається 24-26 листопада в Одесі. Доповідь обнародувана на сайті ИА "АПК-Інформ".

За даними експерта, основним чинником збільшення обсягів торгівлі соняшниковою олією стало зростання споживання, пов`язане з покращенням цінової різниці між соняшниковою та іншими видами олій.

При цьому експерт відзначила, що, якщо Україна збільшила обсяги експорту олії, то Аргентина і Росія, незважаючи на сприятливу кон`юнктуру попиту, втратили свої позиції на ринку. Зокрема, експорт соняшникової олії з України за минулий сезон зріс більш ніж на 0,5 млн. тонн, а Аргентина і Росія, навпаки, зменшили постачання на 11% і 33%, відповідно.

Кажучи про структуру світового імпорту соняшникової олії в поточному сезоні, І.ОЗІП відзначила, що в списку найбільших світових імпортерів істотне місце віддано Індії та Єгипту, на долю яких у 2009/10 МР припадає по 10% світового імпорту соняшникової олії. Водночас, Туреччина знизила обсяги закупівель більш ніж на 40%, порівняно з сезоном-2008/09.

І.ОЗІП відзначила, що поставки української олії в напрямі Єгипту особливо активні, що дає підстави говорити і про подальше зростання продажу. В цілому, за підсумками сезону-2009/10 Україна поставила до Єгипту 379,5 тис. тонн соняшникової олії проти 220 тис. тонн за весь 2008/09 МР.

Експерт також повідомила, що Україна лідирує серед постачальників соняшникової олії до Європи. За підсумками 2009/10 МР частка поставок української соняшникової олії до країн ЄС-27 становила 27% від загального обсягу експорту (721 тис. тонн). У 2010/11 МР аналітики ІА "АПК-Інформ" оцінюють потенціал експорту української продукції в ЄС-27 у межах 650-700 тис. тонн.