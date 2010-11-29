У Сумській області запаси зерна скоротилися на 42%

У Сумській області на 1 листопада ц.р. у сільськогосподарських підприємствах (окрім малих), а також на підприємствах, які займаються зберіганням і переробкою зернових культур, було в наявності 623,8 тис. тонн зерна (на 41,7% менше проти 1 листопада 2009 р.), в т.ч. 243,8 тис. т пшениці (на 50,6% менше).

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Сумській області.

Із загального обсягу зерна безпосередньо в аграрних підприємствах було в наявності 285,9 тис. т зерна (на 36,4% менше), у т.ч. 117,1 тис. т пшениці, 51,6 тис. т ячменю, 51,5 тис. т кукурудзи, 11,6 тис. т іржи. Зернозберігаючі і зернопереробні підприємства мали в наявності 337,9 тис. т зерна, в т.ч. зернопереробні – 164,3 тис. т.

Середня ціна зернових культур, яку пропонували при закупівлі зберігаючі і переробні підприємства, в січні-жовтні склала 1154,5 грн. за тонну (у січні-жовтні 2009 р. - 833,5 грн. за т).