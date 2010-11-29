Аграрії забезпечені міндобривами на 98% від потреби – Мінагрополітики

Аграрії забезпечені мінеральними добривами на 98% від потреби. Як говориться в повідомленні Міністерства аграрної політики України, переданому агентству УНІАН, за даними регіонів, наявність мінеральних добрив становить 399,9 тис. тонн живильних речовин або 98% від заявленої потреби, що на 7% більше аналогічного показника за 2009 рік.

Зазначається, що ціни на ринку мінеральних добрив упродовж останнього тижня залишилися незмінними і становлять на аміачну селітру 2373 грн./т, на карбамід (насипом) – 3159 грн./т, амофос(насипом) – 5100 грн./т, суперфосфат - 1850 грн./т, на нітроамофоск - 3300 грн./т.

Всього під посів озимих урожаю 2011 року внесено 271,9 тис. тонн живильних речовин мінеральних добрив проти 211,9 тис. тонн минулого року, або майже на 28% більше, зокрема, азотних – 105 тис. тонн, фосфорних – 110,3 тис. тонн, калійних – 56,6 тис. тонн. В середньому на гектар удобреної площі внесено по 51 кг живильних речовин, із них азотних – 20 кг/га, фосфорних – 21 кг/га і калійних – 11 кг/га, проти, відповідно, - 18, 10 і 8 кг на 1 га в 2009 році.