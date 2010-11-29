МінАП оцінює 53% посівів озимих як добрі і 39% як задовільні

За даними регіонів України, станом на 25 листопада 2010 р., з посіяних озимих на зерно на площі 8,2 млн. га сходи одержані на 8,1 млн. га, або на 99% площ, з них у доброму стані знаходиться 4,3 млн. га (53%), у задовільному, – 3,1 млн. га (39%), слабких і проріджених, – 0,6 млн. га, або 8%.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики України, переданому агентству УНІАН.

Повідомляється, що з посіяного ріпаку на площі 1 млн. га сходи одержані на 99,9% площ, з них у доброму стані знаходиться 0,55 млн. га (53%), задовільному, – 0,4 млн. га (36%), слабкі і проріджені, – 0,1 млн. га (11%).

Як зазначають у відомстві, впродовж жовтня і листопада на території України спостерігаються задовільні умови агрометеорології для вегетації озимих культур.