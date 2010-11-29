Аграрії уже намолотили 41,4 млн. тонн зерна – Мінагрополітики

В Україні на 26 листопада обмолочено 14,6 млн. га (99,6% від прогнозу) зернових і зернобобових культур (разом з кукурудзою), у бункерній вазі намолотили 41,4 млн. тонн зерна при середній врожайності 28,4 ц/га (у 2009 році - 31,1ц/га).

Про це сказано у повідомленні Міністерства аграрної політики України, переданому УНІАН.

Повідомляють, що кукурудзу на зерно прибрали на площі 2606 тис. га (98% від прогнозу), отримали майже 12 млн. тонн зерна при врожайності 45,9 ц/га (50,6 ц/га в 2009 році).

Соняшник прибрали на площі 4,4 млн. га (100% прогнозу), отримали 7,15 млн. тонн насіння при врожайності 16,1 ц/га (15,8 ц/га минулого року).

Сою прибрали на площі 1036 тис. га (99,5% прогнозу), отримали 1,7 млн. тонн зерна при врожайності 16,1 ц/га (16,3 ц/га минулого року).

Завершується прибирання цукрового буряка. Викопано 492 тис. га (99,5% прогнозу), накопано 14,7 млн. тонн (минулого року 10,2 млн. тонн) при врожайності 299 ц/га (316 ц/га минулого року).

Оранку під зяб провели на площі 13,4 млн. га (101% прогнозу), у тому числі глибоку оранку - 875 тис. га чи 112% прогнозу.