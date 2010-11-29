МінАП оцінює 53% посівів озимих як хороші і 39% - як задовільні

За даними регіонів України, на 25 листопада 2010 р., з посіяної озимини на зерно на площі 8,2 млн. га сходи отримали на 8,1 млн. га, або на 99% площ, з них у хорошому стані 4,3 млн. га (53%), задовільному - 3,1 млн. га (39%), слабких і проріджених - 0,6 млн. га чи 8%.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики України, переданому агентству УНІАН.

Повідомляють, що з посіяного рапсу на площі 1 млн. га сходи отримано на 99,9% площ, з них у хорошому стані 0,55 млн. га (53%), задовільному - 0,4 млн. га (36%), слабкі і проріджені - 0,1 млн. га (11%).

Як зазначають у відомстві, протягом жовтня і листопада на території України спостерігаються задовільні умови агрометеорології для вегетації озимих культур.