Аграрії Житомирщини залучили 44 млн. грн. кредитів

У Житомирській області в січні-жовтні 2010 року сільгосппідприємства освоїли майже 19 млн. грн. коштів державного бюджету і залучили 44 млн. грн. кредитних ресурсів.

Про це кореспондентові УНІАН сьогодні повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Вказана сума надходжень з держбюджету втричі менша аналогічного торішнього показника.

Також зазначають, що на кінець листопада в області під урожай наступного року проведена оранка грунту під зяб на площі в 264,4 тис. га, що на 16 тис. га більше, ніж рік тому.

Також сільгосппідприємства на вказану дату засипали 22,4 тис. тонн насіння ярових зернових культур, з них доведено до посівних кондицій 10,7 тис. тонн, або 44% від потреби.

Довідка УНІАН. У Житомирській області на цей момент працюють понад 100 інвесткомпаній. Вони орендують 257 тис. га орної землі, що складає 50,6% від орендованих земель.