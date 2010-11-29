Аграрії Житомирської області отримали 2,7 млн. грн. з Держбюджету

У Житомирську область надійшло 2,7 млн. грн. дотацій для виплати аграріям за вирощування цукрового буряка.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Уточнюють, що ці кошти область отримала у зв'язку з наказом Мінагрополітики України від 11 жовтня 2010 роки № 634 " Про затвердження розподілу використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для державної підтримки виробництва продукції рослинництва".

Також уточнюють, що ці гроші сільгосппідприємствам області нададуть як виплату дотацій на вирощування цукрового буряка для виробництва цукру.

Ці кошти назване управління вже перерахувало в управління державних казначейств тих районів, де вирощують цукровий буряк. (Андрушівський, Житомирський, Попельнянський та інші - УНІАН).