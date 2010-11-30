Верховна Рада планує зменшити кількість видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону "Про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 239 народних депутатів з 424 зареєстрованих у сесійній залі.

Проектом закону пропонується, з метою зменшення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, вилучити зі статті 3 чинного закону щодо ліцензування оптової торгівлі цукром частину, яка передбачає, що у межах квоти "А" за заявками підприємств, які займаються оптовою торгівлею цукром, уповноваженим Кабінетом міністрів органом видаються спеціальні дозволи (ліцензії) на реалізацію цукру на ринку України з урахуванням квартальних і місячних обсягів.

Також передбачається виключити положення, яке передбачає, що оптова торгівля цукром на внутрішньому ринку України здійснюється суб`єктами підприємницької діяльності за наявності у них спеціального дозволу (ліцензії).

Також пропонується виключити положення щодо того, що суб`єкти підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю цукром, мають право одержувати призначений для реалізації цукор виключно від осіб, які мають спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення оптової торгівлі цукром.