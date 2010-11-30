Аномально тепла погода загрожує промисловому вилову риби в Азовському морі

Аномально теплі погода і температура морської води ставлять під загрозу промисловий вилов риби в Азовському морі.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Держуправлінні охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області з посиланням на інформацію Державної екологічної інспекції Чорного моря, вилов риби кільцевими неводами, які дозволено використовувати, практично неможливий через високу температуру морської води.

Як правило, наприкінці листопада середня температура води в Азовському морі рідко сягає +4 градуси за Цельсієм, після чого риба починає збиватися у великі косяки. Саме тоді і розпочинається промисловий вилов.

Проте поточного року температура води не опускається нижче +9 градів за Цельсієм.

На сьогодні з дозволених квотою 7 тис. тонн пеленгасу виловлено лише 1,6 тис. тонн, що є досить низьким показником.