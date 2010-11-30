Мінекономіки ініціює надання дозволів на експорт зерна до ряду країн поза квотами – проект розпорядження

Міністерство економіки України ініціює дозволи на експорт зерна до ряду країн поза квотами. Відповідний проект розпорядження Кабінету міністрів України "Про деякі питання експорту окремих видів сільськогосподарської продукції" оприлюднено на сайті міністерства.

Документом пропонується Мінагрополітики разом з Мінекономіки і Держмитслужбою з урахуванням балансів виробництва, споживання, експорту та імпорту сільськогосподарської продукції забезпечити організацію роботи зі здійсненню експорту зерна до країн, з якими Україна має договори про вільну торгівлю.

У пояснювальній записці зазначається, що Україна має підписані договори про вільну торгівлю з Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Казахстаном, Киргизстаном, Молдовою, Російською Федерацією, Таджикистаном, Туркменістаном, Узбекистаном і Македонією.