Мінекономіки завершило прийом заявок на отримання ліцензії на експорт зерна

Міністерство економіки України завершило прийом заявок на отримання ліцензії на експорт окремих видів сільськогосподарської продукції у зв`язку з нерозподіленими залишками квоти.

Нагадаємо, заявки приймалися з 16 по 30 листопада (включно).

Як повідомляв УНІАН, нерозподіленими залишилися частини квоти, зокрема, на кукурудзу в обсязі 518 тис. 180,688 тонн, жито – 1 тис. тонн і гречка – 1 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Мінекономіки 12 листопада розподілило квоти на експорт зернових в обсязі понад 2 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Постанова «Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 року», Кабінетом міністрів України прийнята 4 жовтня 2010 року під №938.

Документом встановлені квоти на експорт пшениці і змішаної пшениці і жита (меслін), полби в обсязі 0,5 млн. тонн, кукурудзи – 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн і жита – 1 тис. тонн. Крім того, квоти на експорт гречки встановлені в обсязі 1 тис. тонн.

Квоти введені терміном до 31 грудня 2010 року.