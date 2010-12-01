Roshen збільшив виробництво новорічних подарунків на 30%

Вінницька кондитерська фабрика, крупний виробник кондитерської продукції, що входить в корпорацію Roshen, завершила фасовку новорічних подарунків. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Повідомляється, що загальний обсяг виробництва на 30% перевищив показник за 2009 рік.

Наголошується, що новорічна колекція Roshen в 2011 р. для українського ринку складається з 18 видів подарунків, вагою від 150 г до 1 кг 11 з них – в картонній упаковці різних форм і розмірів, також представлені м`які іграшки, пластикова коробочка для сніданків, планшет для записів. До складу подарунків входять карамель, нуга, шоколадні і вафельні цукерки, батончики, а також новинки Roshen – пористий молочний шоколад і шоколадні фігурки Діда Мороза. Колекція подарунків для російського ринку складається з 12 найменувань, вагою від 254 г до 1000 р.

Цього року корпорація Roshen, окрім Росії, експортує дитячі новорічні подарунки ще в 13 країн: Грузію, Вірменію, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменістан, Афганістан, Монголію, Молдову, Білорусь і Ізраїль.

Довідка УНІАН. До складу Міжнародної Кондитерської Корпорациі ROSHEN входить чотири українські фабрики (Київська, Вінницька, Маріупольська і Кременчуцька); два виробничі майданчики Липецької кондитерської фабрики „Ліконф" (РФ), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), а також масломолочний комбінат «Бершадьмолоко» і «Літінський племзавод».