ОКЗ планує реалізувати 650-700 тис. л коньяку «Гран прі Париж»

«Одеський коньячний завод», один з найбільших виробників коньячної продукції (ТМ «Шустов»), розширив лінійку коньяків «Гран прі Париж».

Про це на прес-конференції в Києві у вівторок повідомила директор з якості ОКЗ Тетяна НАЧЕВА. Вона повідомила, що компанія вивела на ринок три нові позиції цієї лінійки – коньяки V.S., V.S.O.P., V.V.S.O.P.

Бренд-менеджер ТМ «Шустов» Кароліна ВАСЕЙКО повідомила, що нова продукція буде представлена в сегменті «трохи вище середнього», який на сьогодні демонструє динамічне зростання на коньячному ринку України. «В середньому в 2011 році ми плануємо реалізувати 650-700 тис. л цих коньяків», - повідомила К.ВАСЕЙКО.

У компанії відзначили, що сподіваються в 2011 році зберегти наявну частку ринку, яка оцінюється компанією в близько 30%. При цьому з виведенням нового продукту буде проведена оптимізація лінійки і понижені обсяги виробництва деяких продуктів.

Довідка УНІАН. Одеський коньячний завод (ОКЗ) був заснований в 1863 році. Підприємство перетворене в ЗАТ в грудні 2002 року. ОКЗ належить торгова марка «Шустов». Завод володіє близько 1 тис. га виноградників.