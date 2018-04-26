РФ митом на карамель покарає... російських ласунів

Росія має намір захищати свій ринок від української карамелі. Проте українські кондитери спокійні – значного падіння постачань і продажів солодкого продукту не буде. Постраждає, зрештою, російський споживач, якого позбавлять якісних і доступних іноземних, тобто, українських, солодощів...

Не вміємо виробляти самі – закриємо ринок...

Росія з 2 грудня ц.р. має намір встановити на три роки спеціальне антидемпінгове мито на карамель, що ввозиться на митну територію країни, у розмірі 294,1 дол. за тонну. Відповідний проект постанови опублікував Мінпромторг РФ. Причому дія спеціального мита не розповсюджується на карамель з Білорусі, а також з країн, які розвиваються, користуються національною системою преференцій РФ, за винятком КНР і Туреччини. На сьогодні мито на карамель складає 20%, але не менше 0,25 євро за кг, на карамель з какао - 20%, але не менше 0,6 євро за кг.

Мінпромторг почав спеціальне антидемпінгове розслідування відносно імпорту карамелі 11 березня 2010 року на підставі результатів розгляду заяви, поданої Асоціацією підприємств кондитерської промисловості "Асконд". Розслідування проводилося відносно карамелі, яка ввозиться на митну територію РФ, незалежно від країни походження. Російська карамель була визначена асоціацією як безпосередньо конкуруючий товар. Аргументи наступні: на долю підприємств заявника в 2006-2007 роках доводилося в середньому 50,1% загального обсягу виробництва карамелі в РФ. Імпорт цього продукту у вказані роки виріс в 2,2 разу, а в першому півріччі 2009 року проти аналогічного періоду 2008 року - на 42%. Основними постачальниками карамелі в РФ в дані періоди були Україна, Китай, Німеччина і Польща. Середньозважена ціна на імпортну карамель в 2006-2007 роках виросла на 18,2%, а в першому півріччі 2009 - знизилася на 14,5%. З 2006 по 2008 рік обсяг споживання скоротився на 3,7%, а обсяг реалізації карамелі російського виробництва на внутрішньому ринку впав на 8,6%, що на тлі зростання імпорту в 2,2 разу привело до скорочення частки присутності російських виробників на внутрішньому ринку на 4,9 п.п. Обсяг російського виробництва за той же період скоротився на 7,2%, а показник співвідношення російського виробництва і обсягу імпорту - зменшився більш ніж в 2 рази.

Здавалося б, введення Росією заборонного імпортного мита, а воно, по суті, так і є, має завдати великого збитку українським виробникам. Але наші компанії не чекають значного негативного впливу на галузь від таких обмежень з боку РФ.

Бий своїх ...

За даними кондитерів, сьогодні частка Росії в українському експорті кондитерських виробів складає близько 43%. Питома вага карамелі в постачаннях на російський ринок – приблизно 35%. «Безумовно, втрати будуть, але переконана, що вони не стануть критичними», - відзначила заступник директора Харківської бісквітної фабрики (входить в корпорацію «Бісквіт-Шоколад») Галина Біда.

За її словами, якщо взяти четвірку найбільших виробників, то «Рошен» і «КОНТІ» мають власні виробництва в Росії, і за необхідності зможуть налагодити випуск продукції прямо на митній території сусідньої держави. Третій виробник - АВК – якщо судити зі статистичних даних, на російський ринок поставляє, в основному, інший асортимент.

«Що стосується нашої компанії, корпорації «Бісквіт-Шоколад», що замикає четвірку найбільших виробників, то ми також в основному поставляємо на російський ринок інші товарні позиції. Частка карамелі в нашому російському експорті складає лише близько 17%. Наші відвантаження до Росії цього року зросли практично удвічі, але за рахунок іншої номенклатури. Втрати карамелевої позиції будуть, безумовно, неприємним чинником, але не критичним: ми зможемо компенсувати втрати за рахунок продажу інших товарів», - відзначила Г.Біда.

Корпорація «Roshen» відмовилася коментувати можливе обмеження, а в Групі «КОНТІ» нагадали, що компанія має в своєму розпорядженні власний виробничий майданчик в Російській Федерації – це Курська кондитерська фабрика, яка увійшла до складу компанії в 2004 році. «У числі інших кондитерських виробів Курська КФ виробляє і карамель. Потреби російського ринку карамелі покриваються за рахунок виробничих потужностей Курська, тому введення обмежень не позначиться на діяльності «КОНТІ», - з упевненістю заявили в компанії, додавши, що «у принципі, створення будь-яких бар`єрів між двома спорідненими країнами не є позитивом».

Тим часом, виробники не бачать ніяких причин для введення обмежень. «Ніяких серйозних об`єктивних причин, щоби вводити подібні антидемпінгові обмеження, у Росії не було. Частка імпорту карамелі на російському ринку складає не більше 10%, з них не понад 5% припадає на частку українських постачальників. Тобто, це той обсяг, який просто не може підірвати позиції російських виробників. Твердження про демпінг з боку українських компаній не відповідають дійсності в умовах, коли карамель у зв’язку з подорожчанням цукру, не може бути дешевим товаром», - відзначила Г.Біда.

На її думку, «реальна причина обмежень полягає в тому, що російські компанії так і не почали випускати якісну і конкурентноздатну за ціною карамель. Хоча кілька шансів для цього російські виробники вже мали: з 2001 року спроба ввести заборонне ввізне мито на дану продукцію є третьою. І відливну карамель (типу «молочно-вершкової» (Бісквіт-Шоколад), «Капрі» і «Малібу» (Рошен)), яка якісно відрізняється від звичайної карамелі, в Росії так і не захотіли виробляти», - відзначила заступник директора Харківської бісквітної фабрики.

На думку кондитерів, у разі запровадження обмежень найбільше постраждає російський покупець, якого позбавлять якісного і відносно недорогого продукту, оскільки місцеві виробники з введенням мита відразу ж піднімуть ціни, що відбувалося вже не раз і не тільки в Росії.

Лілія Коваль (УНІАН)