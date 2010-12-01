Експерти прогнозують збільшення врожаю зерна в 2011 році на 16%

Експерти інвестиційної групи «Сократ» прогнозують, за сприятливих погодних умов, збільшення врожаю зерна в 2011 році на 16% - до 48 млн. тонн.

Про це йдеться в прогнозі інвестиційної групи «Сократ», підготовленому провідним аналітиком Іваном ПАНІНИМ.

«Ми очікуємо, що в 2011 році ринкові умови будуть сприятливими для аграріїв, і це дозволить збільшити загальну посівну площу до 28,5 млн. га (+7%), що, в свою чергу, за сприятливих погодних умов, дозволить збільшити врожай зернових і зернобобових культур на 16% - до 48 млн. тонн, олійних на 11% - до 11,4 млн. тонн, картоплі на 2% - до 18,8 млн. тонн, цукрового буряка на 3% - до 15,3 млн. тонн», - йдеться в прогнозі.

За даними компанії, врожай пшениці може становити близько 20,6 млн. тонн (+15%), ячменю - 11,3 млн. тонн (+22%), кукурудзи – 14,3 млн. тонн (+17%), жита - 600 тис. тонн (+17%), гречки - 195 тис. тонн (+22%). «При цьому експортний потенціал країни ми оцінюємо в 21-22 млн. тонн зернових», - йдеться в прогнозі.

У групі нагадали, що станом на 30 листопада 2010 року озимими культурами засіяно близько 9,23 млн. га, що становить 94% від плану. Очікується, що загальна площа посівів становитиме 9,80 млн. га, зокрема площа посівів пшениці – 6,82 млн. га (+1%), ячменю – 1,4 млн. га (-5%), жита – 0,36 млн. га (+6%), ріпаку – 1,22 млн. га (-15%). При цьому, за даними Мінагрополітики, в хорошому стані посіви зернових перебувають на 53% площ (4,3 млн. га), у задовільному - на 39% (3,1 млн. га), слабкі й проріджені сходи на 8% площ (0,65 млн. га).